Ieri il via agli allenamenti e la delusione per il mancato accesso ai playoff della passata stagione è ormai alle spalle. Delusione: non perché sia l’accesso alla Serie B a dettare l’agenda della, ma perché c’è la consapevolezza che le partite da dentro o fuori della post season aiutino concretamente la crescita dei ragazzi in rosa. Delusione che, però, non cambia i piani della società. Confermato Massimoalla guida, confermate le linee guida dell’anno scorso: squadra giovane e valorizzazione di chi è già presente nel settore giovanile con sede a Vinovo.Il mantra è proprio questo e condiziona il mercato. Ma come si traduce? Per esempio, la Juventus ha deciso di non affondare per riportare a Torino il classe 2002 Michele, l’anno scorso in prestito e di proprietà del Genoa. Probabile che lo stesso destino tocchi a Martin. Altri 2002 hanno già fatto le valigie e iniziato il loro percorso in prestito:alla Feralpisalò,al Sudtirol ealla Cremonese. Tutto fatto anche per Tommaso, destinazione Pisa; mentre è ancora da definire la destinazione per. Inoltre, sul mercato in uscita ci saranno da piazzare i tanti rientrati dai prestiti e ormai fuori dal progetto: da, passando perAttenzione, però, anche ai classe 2004 che non percorreranno il naturale percorso dall’Under 19 alla Next Gen. L’esterno Brandosi è già accasato al Pescara, mentre Giulioè in partenza con destinazione massima serie svizzera.Fiducia totale in quelli che potremmo definire veterani: i classe 2003 al secondo anno in Next Gen. Toccherà aarare le corsie esterne e mettersi in mostra per meritare un posto in prima squadra. Sarà, poi, la stagione del riscatto per, l’anno scorso condizionato dagli infortuni;è chiamato a guidare l’attacco,in mezzo al campo e potrebbe esserci spazio anche per Clemente, l’anno scorso in prestito alla Pro Patria.Saranno chiamati a fare da chioccia a chi salirà dalla Primavera. Ad accogliere i neo campioni d’Europae poi ancora:Un occhio di riguardo, poi, ai classe 2005 che saranno la spina dorsale della squadra in mano a Brambilla e che puntano al salto in prima squadra:. Possibile spazio anche al neo acquistoche si è messo in mostra con la Pistoiese e punta a stupire anche in bianconero.Una rosa da sfoltire e completare o, meglio, puntellare. Anche sul mercato in entrata la linea guida rimane quella del mantenere una rosa giovane. E quindi, attenzione a due profili attualmente di proprietà del Genoa:(04) e(05).