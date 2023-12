Juve Next Gen, definita la cessione di Doratiotto

Una scelta che intreccia vita privata, intesa come esperienza da fare per arricchirsi non solo dal punto di vista calcistico, e vita sportiva., dopo 5 stagioni in bianconero. Troppo poco lo spazio trovato in Next Gen quest’anno: 86 minuti suddivisi in due spezzoni di match in Coppa Italia. Troppo poco per il classe 2004 a cui il talento non manca ma che ha faticato a trovare continuità e fiducia.E allora giusto così, giusto provare ad andare altrove e sbocciare definitivamente. Dopo il tentativo estivo, poi saltato, la cessione di Giulio Doratiotto sarà completata nella sessione invernale di mercato., nella seconda serie del campionato a stelle e strisce, ricalcando in parte le orme dell’ex compagno in Under 19, Lorenzo Dellavalle.Scelta personale del giovane centrocampista, convinto dall’esperienza di vita e da un’offerta di ingaggio difficile da sottovalutare.