Come si può notare dal video pubblicato dal club su Twitter, c'erano anche due giovani dellaall'allenamento di questa mattina della: si tratta del difensore Alessandro Pioe dell'attaccante Leonardo, che hanno avuto la possibilità di scendere in campo tra i "grandi" a pochi giorni dalla sfida di Europa League contro il Friburgo. Alle 18.00 di mercoledì, però, la formazione di mister Massimosarà impegnata in campionato contro la Pro Vercelli, pertanto resta da capire come i due giovani saranno gestiti dal tecnico della seconda squadra e da Massimiliano