Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie C ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, che vedrà la Juve Next Gen impegnata contro il Sangiuliano City. Di seguito la squadra arbitrale.ARBITRO - Samuele Andreano di PratoASSISTENTI- Francesco Romano di Isernia-Francesco Picciche' di TrapaniIV UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma