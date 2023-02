L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’arbitro di Juventus Next Gen Vicenza, finale d’andata di Coppa Italia Serie C in programma giovedì 2 marzo all’Allianz Stadium di Torino. A dirigere il match sarà Paride Tremolada di Monza. Coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. Quarto uomo Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.