La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla torna in campo per il riscatto dopo lo stop dello scorso turno di Lega Pro. Domenica i bianconeri affronteranno la Feralpisalò allo Stadio Moccagatta nella 35esima giornata di campionato. Sarà l’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Alessandro Munerati di Rovigo. Quarto uomo Luca Cherchi di Carbonia.