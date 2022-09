Ferdinando Del Sole si trasferisce in prestito all'@OfficialPotenza fino al 30 giugno 2024.



Buona fortuna! pic.twitter.com/5H7b1HoP8f — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) September 1, 2022

Un'altra operazione in uscita per la Juventus Next Gen, che cede l'esterno offensivo Ferdinando Del Sole in prestito biennale al Potenza. Lo ha comunicato la Juventus.