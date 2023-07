Il piano della, per la prossima stagione, é chiaro e va definendosi anche sul mercato. L'intenzione della dirigenza bianconera é quella di mantenere una rosa giovane - come già successo nella passata stagione -, e puntare sui ragazzi saliti dall'Under 19.In questo piano non rientra più il classe 2002 Michele, l'anno scorso in prestito dal Genoa con diritto di riscatto non esercitato a giugno. Dopo l'ultimo contatto avuto tra le parti, si é deciso di proseguire per strade separate. Per il calciatore rossoblù, contatti in Serie B e un futuro ancora tutto da definire.