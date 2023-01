Partenze "sprint" per, le due squadre che si affrontano alle 14.30 di oggi allo Stadio Euganeo nella gara valida per la 22^ giornata di campionato: 9 i gol totali messi a segno dalle due formazioni nei primi 15 minuti di gioco, 5 per i bianconeri (record del torneo condiviso con Mantova e Pro Vercelli) e 4 per i biancoscudati padroni di casa (come altre 5 compagini). La Juve, inoltre, è la "cooperativa del gol" nel girone A: si contano infatti 13 marcatori diversi in 21 giornate, pari a Lecco, Renate e Pordenone.