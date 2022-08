Lorenzoè il tecnico del, prossimo avversario della Juventus Next Gen ha parlato a tuttoc. Queste le sue parole:"Lunedì inizieremo a preparare la partita contro la Juventus Next Gen, l'obiettivo è quello di partire con il piede giusto in campionato: sarà una gara impegnativa, da affrontare con il giusto spirito, la giusta intensità e con la piena convinzione di quello che vogliamo fare. Giocare contro la formazione bianconera rappresenta un ulteriore stimolo, oltre a quelli che già abbiamo".