Nicolò, autore del gol in extremis che ha regalato il pareggio allacontro il, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il match valido per la seconda giornata di campionato. Ecco il suo commento: "Una partita molto combattuta, contro una squadra tosta che vuole tornare in B. Noi abbiamo saputo tenere il campo, difenderci quando serviva e riprenderla con carattere. Per me il gol è un'emozione forte, sono a casa mia, dopo il ritorno da un infortunio: è una liberazione dopo settimane di lavoro. Sto bene, questa sera c'erano la mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici: non abbiamo vinto ma è stata una bellissima giornata su un campo difficile".