Niente match contro l'quest'oggi per Gian Marco. Il portiere delladi mister Massimo, infatti, è alle prese con un leggero trauma all'adduttore rimediato giovedì nella finale di andata di Coppa Italia Serie C, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Oltre a lui assenti anche Jean-Claudeper influenza, Tarik(che ieri è tornato in campo con la Primavera per ritrovare un po' di minutaggio dopo l'infortunio dello scorso dicembre), Enzo(ancora aggregato in prima squadra) e gli infortunati Giovanni, Tommasoe Simone, quest'ultimo in attesa dell'operazione dopo la rottura del crociato.