DaPrima sfida a Ferrara fra le due squadre.I record estensi alla 22° giornata del girone B: nessun rigore in favore (come il Pontedera).Attenzione a questo dato per la Juve, dopo 22 turni nel girone B: squadra che nelle riprese perde più punti rispetto al 45’, -7, come la Vis Pesaro. Una statistica da ribaltare!