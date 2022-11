Continua l'emergenza infortuni in casae per la trasferta di Verona rimane in dubbio la posizione di Dusan. Se l'attaccante non dovesse farcela, per occupare lo slot lasciato libero Massimilianopotrebbe chiare una punta dalla Juve Next Gen. Secondo Tuttosport, in questo caso, sarebbe corsa a due tra Marcoed Emanuele