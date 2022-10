La Lega Pro ha stabilito la data del prossimo impegno didi Serie C della. La squadra guidata da mister Massimosfiderà lail 2 novembre in trasferta, nella gara valida per il secondo turno eliminatorio. I bianconeri hanno raggiunto questa fase della competizione dopo aver battuto il Lecco per 3 a 1 il 5 ottobre scorso. Seguiranno ulteriori dettagli sul prossimo match.