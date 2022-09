Prima in bianconero e prima tra i professionisti per Besaggio pic.twitter.com/aiMOn9GoN2 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) September 3, 2022

Esordio positivo in campionato per ladi mister Massimo, che nel pomeriggio di oggi ha battuto iltra le mura amiche dello Stadio Moccagatta per 2 a 0, grazie ai gol di Iling-Junior e Pecorino. Nel finale del match c'è stato tempo anche per un esordio tra i professionisti, quello del talentuoso trequartista classe 2002 Michele, che i bianconeri hanno prelevato dal Genoa proprio nella sessione di mercato appena conclusa: il neo acquisto è subentrato nei minuti finali al posto del primo marcatore del match.