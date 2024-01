Dal sito ufficiale della Juve.La prima puntata didel 2024 l'abbiamo incentrata su una bella panoramica dell'anno che si è appena concluso su molti dei nostri ragazzi bianconeri in prestito.Quella di oggi - lunedì 8 gennaio - torna a essere, invece, una puntata più "tradizionale" e la dedichiamo a un solo protagonista che, tra l'altro, sarà anche avversario della squadra di Mister Brambilla in Serie C nel prossimo turno di campionato.Stiamo parlando di Mirco, in gol nell'ultima giornata del Girone B con la suanel match perso di misura, per 3-2, sul difficile campo della Torres, attualmente seconda della classe.Una rete, quella del classe 2002, che è valsa il momentaneo 1-1 per la squadra marchigiana. Una rete bella quella segnata da Lipari, figlia proprio di un suo ottimo inserimento senza palla premiato dal suo compagno Melchiorri.Per lui è il terzo centro in questa stagione, dopo la doppietta segnata contro il Pescara il 29 ottobre scorso che ha contribuito al successo della Recanatese per 2-3 in Abruzzo.Arrivato in prestito nel club marchigiano a inizio settembre, Mirco ha giocato 13 gare delle 19 totali disputate in campionato, 14 su 20 se consideriamo anche l'unica gara giocata in Coppa Italia Serie C dai giallorossi prima di venire eliminati al Primo Turno dalla Vis Pesaro, ai tempi supplementari.Lipari sta vivendo un periodo positivo, con otto presenze nelle ultime nove partite, e il gol è la conferma di questo suo particolare momento di fiducia.ma prima i marchigiani dovranno vedersela con il Gubbio, nel recupero della 18^ giornata di campionato.Ci vediamo presto, Mirco!