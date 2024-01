Livanoha parlato al sito ufficiale dellaper commentare il successo dellacontro la(3-1 il risultato finale), in una partita che lo ha visto tra i protagonisti pur senza segnare. Ecco le sue dichiarazioni: "Una partita importante per noi, in trasferta, abbiamo portato a casa tre punti. Sono felice di avere fatto due assist e di aiutare questo team fantastico: ci impegniamo gli uni per gli altri, sempre, anche in allenamento e poi in partita. L’allenatore crede in me, nel lavoro che facciamo insieme".