Colpo a sorpresa per la. Stando a Sky Sport, il club bianconero ha chiuso per Simone, esperto attaccante classe 1989 che la scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B con la. Il giocatore sta già svolgendo le visite mediche con la Vecchia Signora, che nelle scorse ore ha messo in atto un inatteso sorpasso sul Padova.