Claudio Chiellini, responsabile della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Carrarese, che ha visto l'eliminazione dei bianconeri dai playoff.



STAGIONE DA DIVIDERE - "Annata a due volti, girone di andata molto difficile, i ragazzi sono giovani. Il girone di ritorno è stato entusiasmante, siamo usciti con due pareggi. Faccio i complimenti alla carrarese"



BILANCIO FINALE - "Bilancio positivo, contento e orgoglioso dei ragazzi che non si sono arresi nei momenti di difficoltà."



ELIMINAZIONE - "Due partite di altissimo livello tecnico, abbiamo avuto occasioni da gol."



LA RISALITA - "Ci siamo ricompattati nel momento di massima difficoltà, abbiamo fatto centinaia di ore di pulman. I ragazzi hanno capito che dovevano fare qualcosa in più, nel girone di ritorno abbiamo giocato bene. Oggi è il giusto finale."



SUL PROGETTO NEXT GEN - "Yildiz e Huijsen sono stati gli ultimi usciti dalla Next Gen. C'è da fare i complimenti ai ragazzi. Complimenti all'Atalanta che ha iniziato con l'under 23 e al Milan se la farà."



POCHE UNDER 23 IN ITALIA - "Non è solo una questione culturale ma anche di regolamento, ci vorrà del tempo, strutture. Degli stadi dove possono giocare l'under 23. "