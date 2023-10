Il mercato di gennaio potrebbe spingere Leonardoa cambiare aria. Stando a quanto riportato da TMW, il difensore centrale classe 2003 dellasperava in un maggior minutaggio in bianconero, mentre finora ha giocato solo 90 minuti nella sfida di Coppa Italia vinta 5 a 1 contro la Pro Vercelli: per questo, insieme al suo entourage, sta riflettendo sull'eventualità di cercare una nuova squadra nei prossimi mesi, uno scenario che potrebbe concretizzarsi se la sua situazione da questo punto di vista non cambierà.