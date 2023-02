Buona fortuna a Gian Marco Crespi per la prima convocazione con la Prima Squadra https://t.co/Buq834sfMz — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) February 16, 2023

Ieri sera è stato protagonista di una parata che è valsa l'approdo in finale di Coppa Italia Serie C con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla Gian Marco Crespi. Oggi, complice la febbre di Perin, per l'estremo difensore è arrivata la prima convocazione in prima squadra da Massimiliano Allegri in Europa League. Di seguito i complimenti della Juventus Next Gen.