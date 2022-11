GIOCHIAMO ALL'ALLIANZ STADIUM



Next Gen Mantova

Domenica 27 novembre

14.30



Stay tuned #NextGenMantova pic.twitter.com/sT04MnYtNN — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 10, 2022

Cornice d'eccezione per il match tra, valido per la 15^ giornata di andata del campionato di Serie C. La squadra di mister, infatti, affronterà i lombardi direttamente all', che per oltre un mese e mezzo sarà "vuoto" dal momento che il massimo campionato e le coppe europee saranno fermi per la pausa dovuta al Mondiale. L'appuntamento è per domenica 27 novembre alle 14.30. Seguiranno ulteriori dettagli, come assicurato dal club bianconero.