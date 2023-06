Finale di stagione speciale per Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002. Non è arrivato l'esordio in Serie A, ma nelle ultime tre gare è sempre stato convocato da Mister Massimiliano Allegri. Nella lista per Empoli-Juve, Juve-Milan e Udinese-Milan il suo nome c'è sempre stato.Quella appena conclusa è la sua seconda stagione con la maglia bianconera. Arrivato nel luglio 2021, con la Juventus Next Gen ha collezionato 74 presenze (uno dei più impiegati in queste due stagioni, solo quattro giocatori hanno più presenze di lui nella storia del club), segnando 4 gol.