Questa sera la Juventus Next Gen affronterà la Spal per centrare i primi punti stagionali. Intanto però Brambilla si gode il nuovo acquisto, Livano Comenencia che ha segnato nell'ultimo match. Il classe 2004 è stato utilizzato da mezzala destra anche se in Olanda aveva giocato soprattutto come esterno. Il suo impatto col calcio italiano, scriveè stato ottimo, anche per l’intelligenza che ha dimostrato a Rimini nella gestione della palla. La Juventus crede molto in Comenencia - prelevato a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro dal Psv - e stasera riceverà una naturale conferma nell’undici titolare.