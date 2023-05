Lafa il punto sull'esperienza in prestito di Alejandro, attaccante classe 2000 che al momento difende i colori dell’in Portogallo. Di seguito il comunicato.La scorsa settimana vi abbiamo raccontato l’esperienza di Felix Correia in Portogallo. Oggi, invece, restiamo in terra lusitana, ma cambiamo il protagonista.Siamo a Estoril – nel comune di Cascais e nella regione di Lisbona – uno dei luoghi più a ovest del continente europeo. Nell’Estoril Praia, la squadra più importante di questa piccola cittadina portoghese che conta poco più di venticinquemila abitanti, gioca in prestito l’attaccante classe 2000 Alejandro Marqués.L’Estoril Praia milita nella Primeira Liga, la massima divisione portoghese, e attualmente occupa la quindicesima posizione in classifica.Nato a Caracas, in Venezuela, Marqués è cresciuto calcisticamente in Spagna e le esperienze nei settori giovanili di Espanyol e Barcellona gli sono valse la chiamata della Juventus nel gennaio del 2020. Con la maglia bianconera Marqués, nella sua prima esperienza italiana, ha totalizzato 32 presenze, segnando 8 reti e fornendo 2 assist tenendo in considerazione tutte le competizioni, comprese le due apparizioni nella Coppa Italia Primavera nella seconda parte della stagione 2019/2020.Poi il ritorno – in prestito – in Spagna, ma questa volta per giocare nella seconda serie con la maglia del Mirandes. Una parentesi che ha visto Alejandro totalizzare 32 presenze mettendo a segno 10 reti. Poi il rientro alla Juventus l’estate scorsa, prima di una nuova avventura all’estero.Come dicevamo questa volta la meta è stata il Portogallo. Alejandro è approdato in terra lusitana nella finestra di mercato estiva e dopo un periodo di ambientamento a una nuova lega ha iniziato a trovare maggiore continuità.Focalizzando l’attenzione sugli ultimi due mesi, da inizio marzo a oggi – Marqués è sceso in campo in otto occasioni in campionato e quasi sempre da titolare.Ha trovato anche i suoi primi gol in Primeira Liga, l’ultimo siglato nella penultima gara disputata e vinta per 3-0 in casa contro il Santa Clara (30/04/2023) in uno scontro molto importante in chiave salvezza. Sì, perchè l’Estoril Praia a tre giornate dal termine della regular season si trova appena fuori dalla zona play-out, a cinque lunghezze dal Marítimo di Felix Correia attualmente sedicesimo.Per la salvezza, dunque, serviranno anche e soprattutto i gol di Alejandro.