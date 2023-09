Si registra anche un esordio dal primo minuto nella formazione titolare dellache alle 20.45 scenderà in campo contro il. Nell'undici scelto da mister Massimo Brambilla, infatti, compare anche Livano, l'olandese classe 2005 acquistato dai bianconeri negli ultimi giorni di mercato, che per la verità si era già visto nel match contro il Pescara in cui era entrato al 68', fornendo buoni spunti nel ruolo - un po' insolito per lui, abituato ad agire da terzino sulla destra - da mediano. Oggi una nuova chance, questa volta dall'inizio del match.