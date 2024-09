La Juventus NEXT GEN subisce una sconfitta casalinga con il punteggio di 1-3 contro il Catania. Dopo la brillante rimonta e la vittoria ottenuta contro la Casertana, la squadra non riesce a conquistare i tre punti nella partita giocata a Biella contro il Catania. Nonostante l'incredibile gol segnato dal neo-acquisto Afena Gyan a pochi minuti dalla fine, il contributo della sua rete non basta a cambiare l'esito della partita. La Juventus NEXT GEN si trova quindi a dover affrontare una sconfitta.