Juve Next Gen-Casertana, quando e dove vedere la partita

La Juventus Next Gen affronterà la Casertana nel primo turno dei playoff nazionali. Questo il sorteggio per la squadra di Massimo Brambilla che si è conquistata l'accesso alla fase nazionale superando 3-1 in trasferta il Pescara.La gara d'andata tra Juve Next Gen e Casertana si giocherà martedì 14 maggio al Moccagatta mentre il ritorno sabato 18 maggio allo Stadio Alberto Pinto. I bianconeri giocheranno quindi in casa il primo incontro. Ancora da definire gli orari delle due gare.Le partite tra Juve Next Gen e Casertana saranno visibili su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.