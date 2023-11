Torna questa sera in campo lache, tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria, accoglie la. La squadra toscana lotta per le zone alte della classifica del girone b di Serie C, ma Brambilla avrà a disposizioneieri convocati con la prima squadra.: in attesa: in attesa: Sig. Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta