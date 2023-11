Non bastano gli aggregatialla. I bianconeri di Brambilla – ma in panchina c’era Mirko Conte per squalifica del tecnico -, iniziano bene ma alla lunga devono sopperire allache vince di misura. Come detto, bene l’inizio, poi la Juventus cala, non riesce a rendersi pericolosa davanti e deve registrare la seconda sconfitta consecutiva in campionato.DAFFARA 6 – Incolpevole sul gol, presente quando impegnatoHUIJSEN 6 – Qualche sbavatura in costruzione, ma prova ordinata e tranquillaPOLI 6 – Partita old school, botte, faccia a faccia, ruvido quando serveMUHAREMOVIC 5 – Copione già visto e rivisto. Ottima prova, poi un errore decisivo: Panico lo divora in area nell’1 a 0 ospite. (Dal 73’ PALUMBO sv)SAVONA 6 – Soffre dietro, davanti spinge ed è una spina nel fianco per la CarrareseNONGE 5.5 – Allegri ha due volte ragione. Ha detto che è cresciuto e a tratti si vede, soprattutto nelle prime fasi. In precedenza ha detto che ci sono diversi aspetti su cui lavorare, si è visto anche questo. Male nella gestione del post ammonizione. (Dal 60’ MBANGULA 5.5 – Messo dentro per cambiare marcia, rimane in folle)HASA 6 – E’ il centro nevralgico del gioco, ci mette la solita qualità. Ma perde tanti palloniCOMENENCIA 6 – A tratti sparisce dal vivo del gioco, ma quando è sul pezzo mette gamba e qualità a disposizione della squadra (Dal 73’ ANGHELE’ sv)TURICCHIA 5.5 – Un po’ di ruggine dopo l’infortunio, meno ficcante del solito e qualche errore di troppo dietroYILDIZ 6.5 – Quando si accende è un piacere per gli occhi, ma di palloni dalle sue parti ne arrivano pochi. Almeno, mette pepe ad una manovra offensiva insipidaGUERRA 5 – Si vede poco e nullaAll. BRAMBILLA 5.5 (In panchina Mirko Conte) – La Juve inizia bene e sembra giovare della qualità di chi è sceso dalla prima squadra. Alla lunga, però, i bianconeri calano e viene fuori la forza e l’esperienza della Carrarese