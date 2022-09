La partita Pordenone - Juventus Next Gen è stata anticipata a venerdì 9, ore 20.00





Cambio di programma nel calendario delladi mister Massimo Brambilla. Come annunciato dalla Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale, la partita della squadra bianconera contro ilè stata infatti anticipata a venerdì 9 settembre alle 20.00, dopo essere stata inizialmente fissata per sabato 10 alle 17.30. La scelta è stata presa in accordo con le due società. Qui sotto il post del club bianconero.