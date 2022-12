Esordio tra i professionisti per Nicolò Savona



Bravo pic.twitter.com/xQ3almdhUR — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 30, 2022

Anche per Nicolòè arrivato il momento tanto atteso dell'esordio tra i professionisti. Ieri sera il difensore classe 2003 ha indossato per la prima volta la maglia dellanella sfida di Serie C contro la(persa dai bianconeri per 2 a 1), dopo essersi messo in bella mostra lo scorso anno in Primavera. Qui sotto il post del club bianconero in suo onore.