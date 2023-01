Ancora commenti dopo il match di domenica tra, finito 1-1. Anche Nicolò, centrocampista classe 2002 in forza nella squadra brianzola, ha voluto dire la sua in conferenza stampa: "È stata una partita non facile. Il gol incassato dopo un minuto della ripresa ci ha un po’ abbattuti, ma siamo stati bravi a riprenderla subito e a fare un gran secondo tempo. Sicuramente meritavamo di vincerla".