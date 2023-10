Buone notizie per mister Massimoin vista della sfida casalinga tra. Nell'allenamento di oggi, infatti, il tecnico ha ritrovato sia Fabrizioche Gabriele, rimasti entrambi ai box per qualche tempo a causa di problemi fisici. Da vedere se ci sarà spazio per loro già nel prossimo match di campionato, in programma domenica alle 14.00 allo stadio Moccagatta di Alessandria.