Buone notizie per mister Massimo Brambilla in vista dei prossimi impegni della, a partire dal match di venerdì sera contro il Pordenone. Quest'oggi, infatti, è tornato ad allenarsi Tarik, rimasto ai box dal 26 luglio scorso a causa di una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Un'arma in più, dunque, a disposizione del tecnico. Qui sotto il post del giocatore.