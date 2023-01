Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha presentato la sfida di Coppa Italia contro il Foggia.SUL PADOVA - 'A Padova abbiamo fatto una buona partita e un punto importante, perché arrivavamo da quattro sconfitte. Abbiamo fatto una buona prestazione e potevamo anche vincerla, comunque in trasferta e contro una squadra importante. Negli ultimi venti minuti siamo usciti e avevamo più energia'.SULLA COPPA ITALIA – 'Per noi la Coppa Italia ha un’importanza alta come il campionato. La nostra forza è quella di interpretare tutte le partite come delle finali. Abbiamo giocato in campi difficili e ci siamo guadagnati le semifinali. Sarà un doppio confronto e è importante la prima gara'.SUL FOGGIA –'Il Foggia è una squadra costruita per i primi posti, col cambio di allenatore hanno recuperato posizioni in campionato. Hanno usato la Coppa Italia per ritrovarsi, credo che ci terranno come noi ad arrivare in finale. Ce la giocheremo, sarà equilibrata. Come sempre gli episodi e i dettagli faranno la differenza'.