Le parole diai canali ufficiali della«Non avevamo mai pensato che oggi potesse essere facile: il Novara ha giocatori di qualità; oggi però abbiamo vinto meritatamente, facendo una buona gara, segnando bei gol ma sviluppando tante azioni importante, costruite bene. Dal punto di vista del gioco e della pulizia tecnica siamo stati bravi, e anche nel momento in cui abbiamo dovuto difendere lo abbiamo fatto con ordine. Abbiamo anche un po' sofferto, con un paio di interventi di Raina, ma contro squadre come il Novara è normale, se non la chiudi prima. Però ripeto, la vittoria è meritata».