Intervenuto ai canali ufficiali del club, l'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la vittoria per 3-1 ottenuta contro l'Olbia.'Vittoria importante per classifica, morale e autostima; siamo una squadra giovane che sta lavorando bene e quando si merita di vincere è bello portare a casa i tre punti. Primo tempo un po’ bloccato, la palla girava un po’ troppo lentamente, anche perché l’Olbia è molto organizzato. Nella ripresa siamo entrati più liberi di testa, ci siamo sciolti, con voglia di aggredire la partita, e la abbiamo girata dalla nostra parte. E’ bello che ci siano giocatori che dalla Next Gen vanno in Prima Squadra, significa che hanno qualità, ed è chiaro che quando sono con noi questa qualità si vede. Comunque, in generale, spesso finora abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo; dobbiamo lavorare affinché partite così non si riaprano, ma fa parte del processo di crescita'.