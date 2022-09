L'allenatore dellaMassimoha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria per 2 a 0 contro il. Ecco il suo commento: "Siamo felici per questa vittoria, la volevamo a tutti i costi. È un successo importante perchè è arrivato all'esordio e vincere aiuta sempre ad accrescere l'autostima del gruppo, soprattutto all'inizio. Il Trento ha dimostrato di essere una squadra forte, quindi questi tre punti hanno un peso specifico elevato. Mi è piaciuto tanto lo spirito che hanno avuto i ragazzi per tutta la partita, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Complessivamente abbiamo giocato una buona partita, siamo partiti benissimo e poi, nel momento in cui i nostri avversari hanno preso campo, ci siamo difesi bene aiutandoci molto. Questo è l'atteggiamento giusto, quello che dobbiamo sempre mettere in campo. Sono felice anche per gli esordi tra i professionisti di Mulazzi, Nzouango Bikien, Bonetti e Besaggio".