Intervenuto ai microfoni di JTV, il tecnico dellaMassimoha presentato la sfida contro il– "La squadra ha lavorato bene, i ragazzi mi danno fiducia. Tutto il gruppo è coinvolto e sul pezzo, arriviamo da una settimana fatta bene. È da un po' che non vinciamo, la vittoria ci manca perché porta fiducia, sicurezza e punti. Ma da gennaio stiamo facendo prestazioni di buon livello. Poi è normale che una vittoria sarebbe un toccasana".– "È una squadra costruita per vincere il campionato e arrivare prima. Sono molti fisici e fanno molti duelli a centrocampo, hanno qualità tecniche importanti. È una partita tosta, da affrontare al massimo delle nostre possibilità. I ragazzi sono pronti e stanno bene".– "Quello delle palle inattive è un loro punto di forza. Noi dobbiamo cercare di ridurre al minimo falli e corner, poi dobbiamo essere attenti. Soltanto alzando il livello di attenzione si riesce a controbattere a squadre forti".– "Avevamo avuto qualche problemi di infortuni con i portieri. Viene a darci una mano, ha qualità e ha già avuto esperienza nel campionato di Lega Pro. È pronto per giocare, l’impressione sicuramente è ottima".