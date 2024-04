Il tecnico dellaMassimoha presentato l'imminente sfida contro laal sito ufficiale del club.– "Se torniamo indietro di un girone, sicuramente la partita sul campo della Virtus Entella è stata molto delicata per noi, dal punto di vista mentale, perchè arrivavamo dalla sconfitta di Fermo. Nonostante le difficoltà del momento, però, nella prima mezz’ora di gara a Chiavari c’è stata una bella reazione da parte dei ragazzi, da squadra vera. Quella è stata una partita fondamentale nel nostro cammino perchè, vincendola, abbiamo acquisito più fiducia e soprattutto quei tre punti sono stati davvero preziosi nel nostro percorso di crescita e anche in chiave classifica".– "Dopo un girone possiamo dire di trovarci in una situazione diametralmente opposta. Quando abbiamo affrontato la Virtus Entella, all’andata, eravamo in piena zona play-out. Adesso siamo una delle squadre presenti nella griglia play-off. Non possiamo sapere quanto conterà per i nostri avversari questo match, ma siamo sicuri che sarà una gara difficile perchè con un successo entrerebbero anche loro in zona play-off. Tornando a noi, con una vittoria si aprirebbero scenari estremamente positivi, ma anche un pareggio ci permetterebbe di compiere un altro passo in avanti. Con una sconfitta, chiaramente, la classifica diventerebbe ancora più corta".– "Quella di Arezzo è stata una gara dispendiosa. Siamo molto felici per il risultato ottenuto, ma siamo altresì consapevoli che avremmo potuto giocare meglio quella partita, soprattutto in fase di non possesso. Contro la Virtus Entella, se vorremo vincere, dovremo giocare un match diverso, soprattutto a livello difensivo, perchè contro l’Arezzo abbiamo concesso tante opportunità e in più circostanze siamo stati graziati dalla loro poca precisione. Domani (mercoledì 3 aprile, ndr) serviranno tanta applicazione e massima attenzione".– "Sicuramente qualche cambio nella formazione titolare che affronterà l’Entella ci sarà perchè, dovendo disputare tre partite in otto giorni, bisognerà dosare bene le energie fisiche e mentali di tutto il gruppo. Come ho sempre detto ai ragazzi, però, sarà fondamentale l’apporto di tutti, anche e soprattutto di chi entrerà a gara in corso perchè spesso sono proprio quei giocatori che subentrano dalla panchina a rivelarsi decisivi. Non conteranno soltanto gli undici ragazzi che partiranno dall’inizio del match".