Dal sito ufficiale della Juve.Torna in campo ladopo la prima e ultima sfida datata 2 settembre 2023, coincisa con l'esordio stagionale in Serie C.A Pescara i bianconeri hanno iniziato il loro cammino in questo campionato con una sconfitta per 3-1, prima di osservare un turno di riposo per gli impegni che hanno coinvolto diversi giocatori della rosa con le rispettive Nazionali vedendo posticipata, così, la prima sfida interna della stagione, quella contro la Recanatese.La sfida in trasferta contro il- in programma venerdì 15 settembre alle ore 20.45 - sarà, dunque, soltanto la seconda gara ufficiale della stagione.La formazione romagnola, invece, ha già disputato due match, perdendoli entrambi contro Arezzo e Torres.Mister Massimoha presentato così il prossimo impegno che attende la Next Gen."La settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali per noi è sempre stata così. Sapevamo che diversi giocatori sarebbero stati convocati dalle rispettive Selezioni e, dunque, abbiamo lavorato con chi è rimasto qui, aggregandoci alla Prima Squadra. In questi giorni ho avuto buone risposte dagli allenamenti e negli ultimi giorni sono rientrati anche coloro che hanno affrontato impegni internazionali. Questi ragazzi, nello specifico, hanno giocato partite di livello, dimostrando anche un buono stato di forma. Nel complesso il gruppo sta bene ed è pronto per affrontare la seconda partita del nostro campionato"."Noi dovremo giocare la nostra partita, senza pensare alla gara che vorrà interpretare il Rimini. Sicuramente avranno voglia di rivalsa arrivando da due sconfitte consecutive, ma questo aspetto non dovrà condizionarci in alcun modo. Quando si rientra dopo la sosta per le Nazionali è molto importante scendere in campo con massima concentrazione e grande carattere perchè quello di Serie C è un campionato davvero difficile sotto questo punto di vista. Dovremo essere pronti mentalmente per approcciare nel migliore modo possibile il match".- "Contro il Pescara abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori perchè ne abbiamo commessi diversi e i nostri avversari sono stati bravi a sfruttarli per andare in rete. Sotto 3-0 la partita è diventata davvero difficile per noi, ma proprio in quel momento siamo stati bravi a segnare un gol e a restare in partita, di fatto, fino alla fine. Sicuramente, però, gli errori commessi all'esordio non dovremo ripeterli domani perchè altrimenti la gara si metterà in salita".- La squadra che ha a disposizione per questa stagione Mister Brambilla, escludendo gli "Over", ha un'età media di diciannove anni e mezzo, che è addirittura più bassa di quella della passata annata. "Dobbiamo puntare al miglioramento e alla crescita di tutti i nostri ragazzi sotto tanti aspetti perchè molti di loro hanno ancora ampi margini di crescita e la Serie C in questo senso li aiuterà molto. Il gruppo è completo perchè abbiamo giocatori più esperti che dovranno mettere la loro esperienza al servizio del gruppo e giocatori più giovani, provenienti in larga parte dalla Primavera, che dovranno adattarsi ai ritmi più intensi del calcio professionistico. Siamo consapevoli che i tanti ragazzi arrivati dall'Under 19 devono capire quale tipo di calcio andranno ad affrontare. Chiaramente all'inizio sarà più complicato, è naturale, ma non ci preoccupiamo. Il tempo è dalla nostra parte, sicuramente cresceremo e miglioreremo con il passare delle partite, ma già dalla sfida di Rimini sarà importante essere pronti"."Quest'anno sono arrivati un po' di giocatori nuovi sul finale di mercato e su questi abbiamo lavorato per permettere loro di inserirsi al meglio. Alcuni di loro sono stranieri, di conseguenza avranno bisogno di un po' di tempo in più per imparare la lingua e ambientarsi totalmente in una nuova realtà, diversa anche dal punto di vista delle idee di calcio. Come ho già detto, però, il tempo è dalla nostra parte. Abbiamo soltanto bisogno di giocare e accumulare esperienza per giocare la stagione che vogliamo".