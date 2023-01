Massimoha presentato ai canali ufficiali dellala gara di domani contro il. Queste le sue parole:"La sua morte è una notizia dolorosa per noi, per il mondo Juve ma per tutto lo sport. Penso sia stato un personaggio importante che ha dato tanto sia alla causa bianconera che a quella della nazionale. Ci stringiamo e facciamo le condoglianze a tutti i familiari"."Finito in parte bene, molti ragazzi hanno giocato con la prima squadra, si sono messi in mostra. Le amichevoli di livello sono importanti per il loro miglioramento. Noi come squadra potevamo fare di più e siamo consapevoli ma molti ragazzi che sono andati con la prima squadra hanno fatto esperienza e questo è importante. Noi abbiamo fatto giocare i più giovani"."Sarà un mese duro e importante. L'inizio di campionato affronteremo squadre di livello che si giocano la Serie B e poi abbiamo la Coppa Italia che per noi è molto importante, soprattutto ora che possiamo giocarci una finale. Un mese importante da approcciare bene ma non ho dubbi"."Per noi non c'è differenza con il campionato, si deve fare bene e vincere. L'essere arrivati in semifinale è buono. Ora giocheremo contro una squadra forte, con un pubblico importante. Dovremo viverla nella maniera giusta, abbiamo possibilità di passare il turno, non sarà facile ma ce la giocheremo. Incontriamo una squadra e una piazza di livello importante":La sosta ci ha fatto bene. Loro sono una squadra forte, all'inizio del campionato erano molto più avanti di noi. All'andata abbiamo pareggiato soffrendo, sappiamo di avere di fronte una squadra che se non arriva prima arriverà seconda quindi sarà sicuramente difficile".