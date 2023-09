Mister Massimoha commentato la sconfitta dellaall'esordio in campionato contro il(3-1 il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC: "Siamo stati troppo leggeri e superficiali dentro la nostra aera di rigore e la qualità dei giocatori del Pescara ci ha poi punito. Da alcuni aspetti siamo indietro, abbiamo tanti giovani che arrivano anche dalla Primavera e sappiamo che c’è tanto da lavorare. Sul 3 a 1 potevamo segnare anche un altro gol per riaprire la partita ma loro sono forti, è una squadra costruita per i piani alti della classifica. Guardo però ai nostri errori, che in certe categorie poi si pagano".