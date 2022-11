Il tecnico dellaMassimoha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria per 1 a 0 contro il, che ha regalato ai bianconeri il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Ecco le sue parole: "É stata una partita difficile in cui abbiamo faticato sotto tanti aspetti. La cosa più importante oggi era il passaggio del turno. Non siamo riusciti a fare una partita pulita tecnicamente, ma ci siamo adattati a una gara più sporca e abbiamo avuto anche un po' di fortuna in alcuni episodi. Ci portiamo via il carattere e il passaggio del turno".