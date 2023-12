L'allenatore della Juventus Next Gen Massimoha parlato a The Best is yet to come edito da Juventus Creator Lab. Queste le sue parole:- “Huijsen in primavera non sudava nemmeno in alcune partite, era di un altro livello. Si è capito da subito che ci stava in Next Gen”.“Kenan aveva qualità fuori dalla norma, ci ha lasciati a bocca aperta”“Quando scendono e vengono a giocare sotto c’è sempre la paura non abbiano la testa sulla partita”.