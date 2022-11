Le parole di misterai canali ufficiali dellaLa Juventus Next Gen, a pochi giorni di distanza dal bel successo sulla FeralpiSalò di Coppa Italia Serie C, torna in campo in campionato. I bianconeri sono attesi da una sfida impegnativa contro il Novara terzo in classifica con 20 punti conquistati in 11 giornate. Mister Brambilla, alla vigilia del match, ha presentato la partita.IL MOMENTO«Arriviamo da tre risultati utili consecutivi considerando anche la Coppa Italia e sono risultati che danno fiducia e morale, perché il risultato porta anche questo oltre ai punti in classifica. Dobbiamo continuare su questa strada. Contro la FeralpiSalò siamo stati molto precisi nella finalizzazione, cosa che ci è un po’ mancata altre volte. Anche questo è un aspetto molto positivo da portare avanti. I gol dei centrocampisti? Chiedo sempre loro di inserirsi e andare a chiudere l'azione, nell'ultima gara l'hanno fatto benissimo».IL NOVARA«Il Novara è una squadra composta da giocatori esperti e di qualità e ha un obiettivo di alta classifica. Noi non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento e il nostro modo di giocare. Dobbiamo continuare a migliorare, sappiamo in quali aspetti possiamo crescere, ma credo che siamo pronti a fare una grande partita contro una squadra forte. Domani dovremo pensare al nostro gioco e concentrarci sulla prestazione: quando abbiamo giocato una partita di alto livello, è arrivato il risultato positivo. Dovremo essere bravi a ridurre al minimo le sbavature, penso che la chiave sarà questa».IL GRUPPO«Dall’inizio dell’anno la stragrande maggioranza della rosa ha avuto minutaggio. Ci sono alcuni ragazzi che hanno giocato un po' meno di altri, ma quando chiamati in causa hanno risposto sempre presente. Sono contento, per esempio, per Lipari, che si allena bene e ha avuto la soddisfazione del gol in Coppa Italia Serie C. Questa deve essere la nostra mentalità e il nostro modo di pensare. Questi tre mesi hanno dimostrato che sono tutti utili e importanti».