Tramite il sito ufficiale del club, il mister dellaMassimoha commentato la vittoria di oggi contro la, che ha regalato ai bianconeri il passaggio al terzo turno didi Serie C. Ecco le sue parole: "Una partita tosta, con tanti gol. Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, noi abbiamo avuto un approccio ottimo, e su questo abbiamo costruito la partita. Siamo stati leggeri su alcune situazioni, e su questo dobbiamo lavorare, perché la partita si è riaperta". E ancora: "La chiave è stata anche l’approccio del secondo tempo, in cui siamo stati bravi a gestire e poi a chiudere. Abbiamo una rosa ampia, e tutti sono bravi a farsi trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa".