Dal sito ufficiale della Juve.L'ultima partita del 2022, che coinciderà con l'ultima sfida prima della sosta natalizia, è sempre più vicina. Venerdì 23 dicembre, alle ore 12.30, lasarà impegnata sul campo delnel match valevole per la ventesima giornata di campionato. Un match che, tra l'altro, aprirà anche il girone di ritorno delle due squadre. L'obiettivo dei bianconeri? Archiviare le due sconfitte consecutive contro Arzignano Valchiampo e Virtus Verona. Mister Massimoha parlato alla vigilia della sfida contro la squadra allenata da Bruno Tedino. All'andata questa partita aprì la stagione dei bianconeri e dei trentini e si concluse con il successo della Next Gen per 2-0.- "Abbiamo avuto modo di analizzare più approfonditamente la partita contro la Virtus Verona e ci siamo detti che avremmo potuto sicuramente fare meglio, pur tenendo in considerazione le diverse assenze. Avremmo dovuto e potuto fare di più, soprattutto nel corso del primo tempo che è stato più equilibrato rispetto al secondo. Adesso chiaramente questa sconfitta ce la siamo messa alle spalle focalizzandoci soltanto sulla prossima sfida".- "La partita contro il Trento sarà l'ultima del 2022, ma allo stesso tempo aprirà il girone di ritorno e noi vogliamo tornare alla vittoria. Dovremo giocare una partita vera, altrimenti la gara si complicherà e diventerà difficile portare a casa punti. I nostri avversari si trovano in una zona pericolosa di classifica e cercheranno a tutti i costi di chiudere l'anno con un risultato positivo, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per giocare il match come lo abbiamo preparato".- "Tracciando un bilancio su questo girone di andata possiamo ritenerci soddisfatti per quanto fatto. La crescita della squadra è stata costante dopo un avvio un po' complicato e il nostro percorso, eccezion fatta per queste due ultime gare perse, lo possiamo ritenere sicuramente positivo. È chiaro che abbiamo ancora ampi margini di crescita perchè questi ragazzi hanno la fortuna di avere grandi potenzialità, di conseguenza nel girone di ritorno mi aspetto ulteriori passi in avanti sia a livello di squadra che a livello individuale. Questi saranno i nostri principali obiettivi per il prosieguo della stagione".- "Uno degli obiettivi della Juventus Next Gen è quello di far crescere i giovani calciatori che ha in rosa e di metterli nelle migliori condizioni per farsi trovare pronti quando arriva una chiamata dalla Prima Squadra. Siamo felici per il percorso in bianconero dei nostri ragazzi e vogliamo che continuino a lavorare così. Tornando ai risultati di questa prima parte di stagione, in campionato abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati e in Coppa Italia abbiamo raggiunto un traguardo straordinario con la qualificazione alle semifinali. La strada è tracciata, dobbiamo continuare a seguirla".